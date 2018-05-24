"Усилят мощь": нардеп сообщил о поставках нового оружия США

Противотанковые ракетные комплексы Javelin это лишь первый этап помощи Украине от США.

В комментарии для OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук пояснил, что будучи на вооружении в украинской армии ПТРК Javelin не поможет продвинуться ВСУ вглубь оккупированной территории, поскольку комплекс является сугубо оборонительным оружием, и будет использоваться только для отражения нападения пророссийских террористов на линии соприкосновения.

Однако, парламентарий отметил, что ПТРК - это лишь первый этап помощи от американских союзников.

"Курт Волкер (спецпредставитель Госдепа США по Украине, - Ред.), когда общался с народными депутатами во время проведения переговоров, выразил четкую позицию, что это лишь первый этап помощи от американских союзников. В случае необходимости они могут нам предоставить все необходимое количество оборонной оружия, которая помогла Украине усилить свою мощь", - заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, использования украинской армией ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе в разы уменьшит возможность террористов "Л/ДНР" обстреливать позиции ВСУ и мирные территории из танков.