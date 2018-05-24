УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

"Усилят мощь": нардеп сообщил о поставках нового оружия США

6.2тЧитать новость на украинском

Противотанковые ракетные комплексы Javelin это лишь первый этап помощи Украине от США.

В комментарии для OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук пояснил, что будучи на вооружении в украинской армии ПТРК Javelin не поможет продвинуться ВСУ вглубь оккупированной территории, поскольку комплекс является сугубо оборонительным оружием, и будет использоваться только для отражения нападения пророссийских террористов на линии соприкосновения.

Однако, парламентарий отметил, что ПТРК - это лишь первый этап помощи от американских союзников.

Читайте также:
Украина впервые ударила с Javelin: опубликовано видео

"Курт Волкер (спецпредставитель Госдепа США по Украине, - Ред.), когда общался с народными депутатами во время проведения переговоров, выразил четкую позицию, что это лишь первый этап помощи от американских союзников. В случае необходимости они могут нам предоставить все необходимое количество оборонной оружия, которая помогла Украине усилить свою мощь", - заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, использования украинской армией ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе в разы уменьшит возможность террористов "Л/ДНР" обстреливать позиции ВСУ и мирные территории из танков.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Персона
Андрей Тетерук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги