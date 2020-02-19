В Раде заявили о скупке голосов за рынок земли: названы расценки

В Верховной Раде идет скупка голосов народных депутатов за законопроект о свободном рынке земли в Украине.
Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный нардеп Антон Поляков. По его словам, суммы взяток народным избранникам доходят до 200 тыс. долларов.
Комментируя рассмотрение законопроекта, Поляков заявил: "Сейчас пытаются кулуарно потихоньку голосовать и ведут со всеми переговоры – кому сколько денег, кому какой откат".
По информации депутата, за голосование по земле предлагают от 20 до 200 тыс. долларов.
"Понятно, что есть "слуги", которые таких денег в жизни не заработают и не увидят, а есть депутаты, которые приезжают в Раду, грубо говоря, на 600-х "мерседесах", им 20 тыс. долларов – это ничего. Плюс кто-то берет деньги за несколько голосов, за 5-10. Сейчас эти переговоры активно ведутся за кулисами", – рассказал он.
Поляков выразил уверенность, что в итоге законопроект будет поддержан во втором чтении и в целом.
"Я прошелся по "слугам народа" специально в начале голосования за землю на позапрошлой неделе. Мажоритарщики, которые были яростно против и боялись ответной реакции со своего округа, уже говорили с улыбкой на лицах – все классно. Я уже понял, что мнение на 180 градусов поменялось", – отметил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за голосования за законопроект о рынке земли.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что рассмотрение документа во втором чтении растянется на 2,5-3 месяца.
Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
В партии "Слуга народа" ожидают, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тыс. евро, а в 2026-2027 году – до 10 тыс. евро.
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