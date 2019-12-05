"Норм отслюнявили": в Раде засняли нардепа с пачкой денег

В Верховной Раде засняли одного из народных депутатов, который прямо в сесионном зале засветил пачку денег.

Подтверждающие фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах парламентарий, лицо которого закрыто головным убором, пересчитывает купюры и прячет их в карман пиджака. "Современный парламент", – прокомментировал Доброносов.

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

Пользователей повеселили кадры. "Норм отслюнявили", "На концерт "Вороваек" собрался?", "Это Кива?", "Гоп-стоп", "Мы подошли из-за угла", "Джиган", "Зарплату получил", "Раньше доллары и пакеты были", – написали в комментариях.

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народных депутатов застали за починкой сломанного кресла в Раде.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал