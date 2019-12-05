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6 декабря • обновлено в 00:08
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"Норм отслюнявили": в Раде засняли нардепа с пачкой денег

1.9т
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В Верховной Раде засняли одного из народных депутатов, который прямо в сесионном зале засветил пачку денег.

Подтверждающие фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах парламентарий, лицо которого закрыто головным убором, пересчитывает купюры и прячет их в карман пиджака. "Современный парламент", – прокомментировал Доброносов.

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В Раде засняли нардепа с пачкой денег

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

Пользователей повеселили кадры. "Норм отслюнявили", "На концерт "Вороваек" собрался?", "Это Кива?", "Гоп-стоп", "Мы подошли из-за угла", "Джиган", "Зарплату получил", "Раньше доллары и пакеты были", – написали в комментариях.

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

В Раде засняли нардепа с пачкой денег

"Норм отслюнявили": в Раде засняли нардепа с пачкой денег
"Норм отслюнявили": в Раде засняли нардепа с пачкой денег

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народных депутатов застали за починкой сломанного кресла в Раде.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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