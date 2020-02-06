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7 февраля • обновлено в 08:11
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В Раде заметили вооруженного мужчину: у Разумкова ответили на скандал

3.8т
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на фото человека якобы с оружием в здании парламента и поручил Регламентному комитету проверить ситуацию.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL из сессионного зала. Так, во время заседания этот вопрос поднял внефракционный народный депутат Сергей Рудык.

"На странице Максима Саврасова (народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ред.) есть три фотографии этого человека, который зашёл, вероятно, с руководством ВР... Вы считаете, что таким образом вы выполняете норму регламента и волю украинского народа?" – возмутился Рудык.

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Стефанчук ответил на скандал с оружием в Раде

Стефанчук ответил на скандал с оружием в Раде

Вголос

В ответ на это Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить, кто этот мужчина и было ли у него оружие.

Примечательно, что Саврасову показалось, что предполагаемый охранник зашел именно со Стефанчуком. По другим версиям в сети, это охрана спикера Дмитрия Разумкова.

В Раде заметили вооруженного: Стефанчук ответил

В Раде заметили вооруженного: Стефанчук ответил

Facebook Максима Саврасова

В Раде заметили вооруженного: Стефанчук ответил

В Раде заметили вооруженного: Стефанчук ответил

Facebook Максима Саврасова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саврасов слил фото мужчины, у которого был подозрительно приподнят пиджак. По его словам, это был вооруженный охранник.

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Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Персоны
Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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