В Раде заговорили о запрете "деструктивных" религиозных организаций в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций. Согласно ему, так называемые "секты" в стране попадут под запрет.

Об этом заявила председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова. Мыслями она поделилась интервью hromadske.

"В Америке это очень мощно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными может прикрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество, пользуясь тем, что человек в беде", – считает нардеп.

По ее словам, эти организации являются "целой системой с нейролингвистического программирования". Благодаря ему, главы "сект" начинают делать все, чтобы человек принес в эту организацию средства. Поэтому Третьякова считает, что в Украине этому нужно противодействовать.

По мнению "слуги", стране также не хватает демографического агентства, которое проводило бы детальный опрос украинских семей в разных городах об их жизни и материальном состоянии.

"Важно понимать, какие семьи распространены в разных городах, сколько в среднем в них детей, кто кормильцем и каким образом он приносит доход (например, зарплата наемного работника или доход от бизнеса)", – объяснила Тетьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от монобольшинства Галина Третьякова призналась, что перед принятием законопроектов депутаты от "Слуги народа" в специальных чатах проводят "сигнальное голосование". Если по его результатам они не набирают достаточно голосов, то тогда рассчитывают на поддержку оппозиции.