Голосование – по четвергам: в Раде задумали перейти на новые правила работы

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №2691 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры".

Информация об этом появилась на сайте украинского парламента. Он предусматривает изменение процедуры рассмотрения законодательных инициатив народными депутатами.

Так, в пояснительной записке к документу отмечается, что он вносит ряд существенных нововведений в регламент Верховной Рады. В частности, предлагаются такие новшества:

Верховная Рада LIGA.net

во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения.

В четверг – голосование (в том числе по предварительно поддержанным предложениям, поправкам) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций Верховной Рады Украины, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованности или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом Украины.

При рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная Рада Украины будет проводить голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которого было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Голосование по учтенным главным комитетом предложениям, поправкам будет проводиться после завершения голосования по отклоненным главным комитетом предложениям, поправкам.

Не будет допускаться внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту.

Также с целью решения вопросов, связанных с установлением особенностей рассмотрения законопроектов, определенных как неотложные, предлагается установить следующее:

в повестку дня сессии Верховной Рады Украины будут включаться вне очереди без голосования законопроекты, определенные президентом Украины как неотложные.

При отмене решений Верховной Рады Украины о принятии в целом как закона законопроекта, определенного как неотложный, соответствующий проект постановления Верховной Рады Украины будет вноситься на рассмотрение парламента не менее чем 45 народными депутатами Украины, президентом Украины или Кабинетом министров.

К законопроекту, определенному как неотложный, альтернативный законопроект может быть внесен не позднее чем в семидневный срок после дня предоставления народным депутатам такого законопроекта, а к повторному первому чтению – в пятидневный срок со дня направления на повторное первое чтение соответствующего законопроекта.

При подготовке законопроекта, определенного как неотложный, ко второму чтению предложения и поправки к нему будут вноситься в семидневный срок после дня принятия законопроекта за основу, а при подготовке к повторному второму чтению – в пятидневный срок после дня предыдущего второго чтения.

Законопроекты, определенные как безотлагательные, по которым поступило письменное представление об их поддержке, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины, смогут рассматриваться в порядке, который будет определяться Верховной Радой по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента.

Законопроект, определенный как неотложный, после завершения его предварительного рассмотрения или доработки будет включаться в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента и рассматриваться вне очереди с обсуждением по сокращенной процедуре, если Верховной Радой Украины не будет принято решение о его рассмотрении по процедуре полного обсуждения.

"Принятие данного проекта Закона Украины будет способствовать повышению эффективности деятельности единого законотворческого органа государства – парламента, совершенствованию законодательных процедур, обеспечению надлежащего выполнения Верховной Радой Украины своих задач", – оценили нардепы важность внесенного законопроекта в пояснительной записке к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Верховная Рада Украины закрыла последнее пленарное заседание в 2019 году. Новое пленарное заседание депутатов намечено на 14 января 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!