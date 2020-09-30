В Раде за день 8 нардепов подхватили COVID-19: заседания отменили

В Верховной Раде Украины за день коронавирус обнаружили у восьми народных депутатов.

Об этом 30 сентября сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм.

"В Раде за день восемь человек больных на коронавирус. И это только депутаты", – написал нардеп.

Кроме того, из-за вспышки заболевания на совещании глав фракций было принято решение отменить пленарные заседания в четверг и пятницу и всю следующую пленарную неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Харьковская область стала лидером по выявленным случаям коронавируса в Украине за последние сутки – его диагностировали у 549 человек.