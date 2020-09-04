В Раде устроили показательную регистрацию нардепов-"невидимок": всплыло видео

Во время пленарного заседания 4 сентября в Верховной Раде один из нардепов устроил регистрацию своих отсутствующих коллег их карточками.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов. На кадрах видно, как мужчина, похожий на Николая Скорика (ОПЗЖ), подходит к панелям голосований и вкладывает в них чужие карточки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А потом голосуют за Королевскую!" – возмутился Доброносов в комментарии к ролику. Напомним, что во время голосования за один из законопроектов в сессионном зале парламента разгорелся спор.

Нардеп в Раде регистрировал отсутствующих коллег их карточками. Скриншот видео

Она была спровоцирована тем, что народный депутат Александр Мариковский от "Слуги народа" якобы случайно проголосовал за представительницу ОПЗЖ Наталью Королевскую.

"Господин Мариковский, вы когда переехали во фракцию ОПЗЖ? Вы какой карточкой голосовали?" – обратился к парламентарию спикер Дмитрий Разумков.

"Наши депутаты любят перемещаться по залу и оказываться не там, где надо. Случайно не заменили карточку одну на другую", – оправдал действия Мариковского он впоследствии.

Кроме того, председатель Верховной Рады попросил, чтобы Королевская подала на его имя заявление с объяснением, почему ее не было в зале. Впрочем, это требование выполнили коллеги нардепа по фракции.

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