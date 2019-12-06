В Раде устроили подлость для главы ОПУ Богдана

Главу Офиса президента Украины Андрея Богдана обязали подавать электронную декларацию.

Это произошло после того, как комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти забрал поправку, которая позволяла Богдану не подавать декларацию в 2020 году, передает "Радио Свобода".

"Обновление Рады произошло не с начала года, а оно происходило постепенно, начиная с мая. Часть должностей были в августе, затем – правительство. И фактически, что люди, которые должны декларироваться, они большую часть года не знали об этом. Здесь нарушается определенная справедливость. Они не могли подготовиться к этому декларирования, эту информацию всю правильно накапливать", – сообщил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Депутат добавил, что поправку отклонили из-за "определенного общественного резонанса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник президента Сергей Шефир заявил, что сотрудники Офиса президента не собираются подавать налоговые декларации, потому что "это очень неприятная процедура".

Он объяснил это тем, что работа в Офисе президента – патронатная (а не государственная) служба, которая не обязывает отчитываться о доходах.

При этом у Зеленского подготовили законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.

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