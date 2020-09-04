В Раде устроили "день Беларуси": как это выглядело. Фото

Народные депутаты Украины 4 сентября устроили так называемый день Беларуси в Верховной Раде. Они развесили всюду бело-красно-белые флаги, которые стали символом протестов в соседней стране, и заявили, что ее лидер Александр Лукашенко – диктатор.

Кадрами с зала парламента нардепы и не только поделились в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Впервые в истории украинского парламента были сказаны самые важные слова для братского белорусского народа! Украинский народ с людьми Беларуси, а не с сумасшедшим диктатором, который захватил власть и пытается полностью продать свою страну в обмен на сохранения своего кресла. Украинский и белорусский народы вместе! Жыве Беларусь! Слава Украине!" – написал в Telegram-канале депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко присоединился к поддержке народу Беларуси. Telegrm канал Алексея Гончаренко

Как видно со снимков, одни парламентарии оформляли бело-красно-белыми флагами свое рабочее место, другие фракциями выходили с ними блокировать трибуну. А некоторые, например, "слуга народа" Александр Куницкий, закутывались флагами будто пледами.

"Когда попал под дурное влияние", – прокомментировал его фото анонимный Telegrm-канал "Темный рыцарь".

Александр Куницкий в Раде. Telegrm-канал "Темный рыцарь"

"Независимо от нашей партийной и фракционной принадлежности, мы должны стоять вместе с белорусским народом, защищая свободу. Да здравствует Беларусь", – сказала нардеп, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Нардепы блокировали трибу парламента

Тем временем депутат от ОПЗЖ Илья Кива вывесил официальный флаг Беларуси с балкона Рады.

"Суто от фракции в парламенте высказываю поддержку Белорусскому государству", – кричал он в зал, призывая, чтобы его услышали.

Илья Кива вывесил флаг Беларуси с балкона Рады

Со своей стороны глава ВРУ Дмитрий Разумков подчеркнул, что всех депутатов было услышано, однако это украинский парламент и в нем должна находится только национальная символика Украины. Он призвал парламентариев не блокировать работу Рады и возвратиться к решению текущих вопросов.

Украинские нардепы выразили поддержку белорусскому народу

В ВРУ устроили "день Беларуси"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко ответил матом и угрожал фотокорреспонденту Яну Доброносову после того, как тот сделал его фото с белорусским флагом.