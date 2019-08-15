В Раде урезали число комитетов: "Слуга народа" опубликовала полный список

В Верховной Раде IX созыва будет создано 23 комитета вместо существующих 27.

Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы, сообщила в Facebook спикер партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Парламентарии решили оставить следующие комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2. Комитет по вопросам бюджета.

3. Комитет по вопросам экономического развития.

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

5. Комитет по вопросам молодежи и спорта.

6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

7. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

8. Комитет по вопросам цифровой трансформации.

9. Комитет по вопросам правовой политики.

10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.

15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

19. Комитет по вопросам свободы слова.

20. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

22. Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский союз.

23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Facebook Евгении Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" хотели оставить лишь 22 комитета, ликвидировав группу по делам ветеранов. Будущие нардепы планировали создать отдельное агентство, которое координировало бы предоставление льгот.

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