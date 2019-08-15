В Раде урезали число комитетов: "Слуга народа" опубликовала полный список

В Верховной Раде IX созыва будет создано 23 комитета вместо существующих 27.
Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы, сообщила в Facebook спикер партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Парламентарии решили оставить следующие комитеты:
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
2. Комитет по вопросам бюджета.
3. Комитет по вопросам экономического развития.
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
5. Комитет по вопросам молодежи и спорта.
6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
7. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
8. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
9. Комитет по вопросам правовой политики.
10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
19. Комитет по вопросам свободы слова.
20. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
22. Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский союз.
23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Facebook Евгении Кравчук
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" хотели оставить лишь 22 комитета, ликвидировав группу по делам ветеранов. Будущие нардепы планировали создать отдельное агентство, которое координировало бы предоставление льгот.
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