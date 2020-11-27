В Раде созвали большое совещание на субботу: что будут решать

Алексей Титофф Политика 12:46, 27.11.2020 Обновлено: 13:48, 27.11.2020

В субботу, 28 ноября, в Верховной Раде пройдет большое совещание всех глав фракций парламента.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что глава ВР Дмитрий Разумков созвал совещание на 11:00.

Нардеп сказал, что на совещание явятся премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президент Андрей Ермак и его заместители.

"Встреча офлайн, но наш президиум Рады, кто еще с коронавирусом, на онлайн подключении. Состав серьезный. В последний раз такой сбор помню, как только ввели карантин", – рассказал Железняк.

По его словам, на совещании обсудят работу Рады в декабре. Среди основных вопросов рассмотрят бюджет на 2021 года, законопроекты по "конституционному кризису", про поддержку бизнеса и отсрочку РРО и про назначение главы НАБУ.

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