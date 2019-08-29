В Раде созданы пять фракций: список

Верховная Рада Украины IX созыва создала пять парламентских фракций.

Во время заседания 29 августа глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков зачитал названия:

"Слуга народа" , 254 нардепа, председатель фракции – Давид Арахамия;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" , 44 нардепа, сопредседатели фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович;

"Европейская солидарность" , 27 нардепов, сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко;

ВО "Батькивщина" , 25 нардепов, председатель фракции – Юлия Тимошенко;

"Голос", 17 нардепов, председатель фракции – Сергей Рахманин.

Заседание Рады Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, избранные народными депутатами самовыдвиженцы сформировали депутатскую группу "За будущее".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал