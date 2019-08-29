В Раде созданы пять фракций: список

Верховная Рада Украины IX созыва создала пять парламентских фракций.
Во время заседания 29 августа глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков зачитал названия:
"Слуга народа", 254 нардепа, председатель фракции – Давид Арахамия;
"Оппозиционная платформа – За жизнь", 44 нардепа, сопредседатели фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
"Европейская солидарность", 27 нардепов, сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
ВО "Батькивщина", 25 нардепов, председатель фракции – Юлия Тимошенко;
"Голос", 17 нардепов, председатель фракции – Сергей Рахманин.
Заседание Рады
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, избранные народными депутатами самовыдвиженцы сформировали депутатскую группу "За будущее".
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