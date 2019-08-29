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В Раде созданы пять фракций: список

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Верховная Рада Украины IX созыва создала пять парламентских фракций.

Во время заседания 29 августа глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков зачитал названия:

  • "Слуга народа", 254 нардепа, председатель фракции – Давид Арахамия;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь", 44 нардепа, сопредседатели фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович;

  • "Европейская солидарность", 27 нардепов, сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко;

  • ВО "Батькивщина", 25 нардепов, председатель фракции – Юлия Тимошенко;

  • "Голос", 17 нардепов, председатель фракции – Сергей Рахманин.

Заседание Рады

Заседание Рады

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, избранные народными депутатами самовыдвиженцы сформировали депутатскую группу "За будущее".

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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