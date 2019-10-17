"Вернуть территорию Украины!" В Раде создали объединение "Кубань": реакция России

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Кубань".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который стал руководителем группы из 13 политиков.

"Наша задача – разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находится под нашим вниманием", – пояснил он.

Верховная Рада Украины Апостроф

facebook.com/alexeygoncharenko

Российский политолог, "эксперт по Украине" Елена Набокова назвала объединение троллингом, передает МК.

"Конечно, это троллинг. С точки зрения далекой перспективы – чтобы кого-то вернуть в свое культурное поле, нужно иметь основание. Ну а пока что сейчас от этих депутатов разбегаются даже "родные" регионы – и венгры, и поляки. Да и центральная Украина не может быть центром притяжения", – сказала она.

В Украине, по ее мнению, боятся слова "федерация", "потому что регионы просто разбегутся".

"И тут они пытаются затянуть Кубань в центр влияния. Это ни о чем. Киев не может стать метрополией, он может только играть в метрополию. Эта украинская потеха предназначена лишь для внутреннего потребления, на потеху радикалам", – добавила россиянка.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Верховной Раде ужесточили ответственность народных депутатов за прогулы. Теперь им грозит лишение выплат и заработной платы. Все будет контролировать глава парламента, а также электронная система регистрации.

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