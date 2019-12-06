В Раде создали новую группу нардепов: кто вошел

В Верховной Раде Украины создали новую депутатскую группу "Доверие".

Об этом в пятницу, 6 декабря во время заседания заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", – сообщил он.

По его словам, в группу вошли 17 народных депутатов, а возглавил ее внефракционный Олег Кулинич (избранный по округу №147, Полтавская область). Заместителем стал Валерий Лунченко (внефракционный).

Олег Кулинич Полтава 365

Депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале опубликовал список 17 депутатов, которые вошли в группу.

"Итак, в группу собрались 17 мажоритарщиков: Глава - Кулинич Олег, зам – Лунченко Валерий, Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, Ефимов Максим, Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай, Иванчук Андрей", – говорится в сообщении.

Издание "Левый берег" пишет, что "Доверие" станет союзником президентской фракции.

"Новая группа "Доверие" будет дружественной "Слуге народа" во всех отношениях. И по голосованиям в первую очередь. Более того. В планах – дальнейший плавный переход части депутатов из группы "За будущее" в группу "Доверие", – отмечено в публикации.

Список нардепов Скриншот

Список нардепов Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Мандзия народным депутатом, избранным от партии "Слуга народа".

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