В Раде создадут ВСК по "госизмене" Ермака

В Верховной Раде Украины создадут временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизменой" главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, уточнив, что процесс формирования органа только стартовал.

"В Раде начат процесс создания ВСК по ситуации с "вагнеровцами", – отметил парламентарий.

Напомним, 18 августа в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Однако в СБУ назвали все новости по этой теме фейком, в котором заинтересована Россия. В свою очередь в Службе внешней разведки Украины также заявили, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.

Как сообщал OBOZREVATEL: