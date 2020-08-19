В Раде создадут ВСК по "госизмене" Ермака
В Верховной Раде Украины создадут временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизменой" главы Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, уточнив, что процесс формирования органа только стартовал.
"В Раде начат процесс создания ВСК по ситуации с "вагнеровцами", – отметил парламентарий.
Напомним, 18 августа в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
Однако в СБУ назвали все новости по этой теме фейком, в котором заинтересована Россия. В свою очередь в Службе внешней разведки Украины также заявили, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
боевиков российской ПВК Вагнера задержали в Беларуси 29 июля.
Некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Впрочем, Беларусь передала России 32 из 33 задержанных наемников. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.
В Офисе президента Украины отреагировали на передачу РФ вагнеровцев, отметив, что страна ждала от Беларуси более юридически корректного и взвешенного решения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последствия этого решения будут катастрофическими.