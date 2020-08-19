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В Раде создадут ВСК по "госизмене" Ермака

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
7,1 т.
Рада займется скандалом с вагнеровцами и Ермаком

Рада займется скандалом с вагнеровцами и Ермаком.

В Верховной Раде Украины создадут временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизменой" главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, уточнив, что процесс формирования органа только стартовал.

"В Раде начат процесс создания ВСК по ситуации с "вагнеровцами", – отметил парламентарий.

Алексей Гончаренко

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УкраинаЧВК ВагнераВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоАндрей Ермак
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