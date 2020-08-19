В Раде создадут ВСК по "госизмене" Ермака

Рада займется скандалом с вагнеровцами и Ермаком.
В Верховной Раде Украины создадут временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизменой" главы Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, уточнив, что процесс формирования органа только стартовал.
"В Раде начат процесс создания ВСК по ситуации с "вагнеровцами", – отметил парламентарий.
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