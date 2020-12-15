Два министра Кабмина подали в отставку

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков перед закрытием заседания ВР. Он поручил комитетам с утра 16 декабря рассмотреть заявления, чтобы их смогли вынести на пленарное заседание.

Напомним, вечером 15 декабря на заседании фракции "Слуга народа" депутаты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят пять кандидатур на должности в Кабинете министров.

Среди них есть кандидатуры на должности министра по делам ветеранов и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, которые занимают Бессараб и Абрамовский соответственно.

Роман Абрамовский УНИАН

Бессараб занимал свою должность с 4 марта 2020 года, а Абрамовский с 19 июня 2020 года.

Сергей Бессараб akcenty.life

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция партии "Слуга народа" на заседании вечером 15 декабря рассмотрит ряд кадровых вопросов, на мероприятии ожидают президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада Украины в первую очередь может назначить министров образования и энергетики. Такое заявление сделал глава партии Александр Корниенко.