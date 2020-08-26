В Раде собрали закрытое заседание по письму Кравчука о выборах. Коллаж

В Верховной Раде Украины в среду, 26 августа, собрали заседание комитета по вопросам организации государственной власти при участии главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

Оно началось в 11:00 в закрытом режиме и без записи. На заседании также присутствуют представители Офиса президента и его глава Андрей Ермак, сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, решение провести закрытую встречу приняло большинство комитета, чтобы не политизировать ситуацию.

"Будет и Леонид Макарович, и представители Офиса президента, будет Андрей Борисович Ермак. Будут представители профильных министерств. Решили, чтобы не политизировалась ситуация, и мы могли откровенно обо всем поговорить, будет именно в закрытом режиме происходить встреча, хотя я был против этого", – сказал Качура.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кравчук назвал условие для завершения переговоров по Донбассу в Минске.

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