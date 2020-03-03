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3 марта • обновлено в 16:19
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В Раде собрали подписи для отставки Рябошапки

2.3т
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В Верховной Раде уже собрали 180 подписей (при необходимых 150) для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в "Слуге народа", глава ОГП провел встречу с послами стран "Большой семерки". После этой встречи дипломаты встретятся с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Отметим, что представители западных стран заинтересованы, чтобы Рябошапка сохранил должность до окончания реформы прокуратуры.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Добавим, что сегодня, 3 марта, собиравшая подписи группа внесет в Раду постановление о недоверии генпрокурору. В среду, 4 марта, Комитет по правоохранительной деятельности должен рассмотреть его и вынести на голосование в парламент.

Известно, что за отставку Рябошапки выступили не только нардепы от "Слуги народа", но и представители других фракций. Например, народные депутаты "Оппозиционного блока – За жизнь" подписались в полном составе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Рябошапка заявлял, что возможное голосование в Верховной Раде за его отставку провалится.

Ранее СМИ писали, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка может быть уволен 4 марта.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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кремль москва
кремль москва
колония сама ничего не решает
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Гоша Злой
Гоша Злой
рябой шапке в отставку никак нельзя - жена что же одна *кредит* будет выплачивать за хату в Страсбурге?)
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