В Раде собрали глав фракций и Кабмин: что решили

В Верховной Раде, в четверг, 26 марта устроили совещание с участием глав фракций и Кабинета министров, на котором обсуждали повестку дня внеочередного заседания парламента.

Об этом сами народные депутаты сообщили в Facebook, опубликовав кадры из стен Рады (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, снимок показал заместитель главы "Голоса" Ярослав Железняк. Фото и подробности опубликовала и представительница "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

В Раде собрали глав фракций и Кабмин Facebook Ирины Геращенко

"Дискуссия руководителей ВР, фракций и правительства. Парламентарии отложили политические распри и занимают конструктивную позицию о необходимости спасать экономику и страну. Правительство, к сожалению, подал очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не так о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов", – написала она.

В Раде собрали глав фракций и Кабмин Facebook Ирины Геращенко

На фото видно, что присутствуют на заседании не только главы фракций парламента, но и спикер Рады Дмитрий Разумков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как удалось узнать OBOZREVATEL из собственных источников в "Слуге народа", часть пропрезиденсткой фракции не поддержала предложения Кабмина и попросила их переделать. Речь идет о Демократической платформе в "Слуге народа".

В Раде собрали глав фракций и Кабмин Facebook Ирины Геращенко

Напомним, Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в Госбюджет-2020, которые предусматривают увеличение дефицита.

В Раде собрали глав фракций и Кабмин Facebook Ирины Геращенко

В Раде собрали глав фракций и Кабмин Facebook Ярослава Железняка

В Раде собрали глав фракций и Кабмин Facebook Ирины Геращенко

В Раде собрали глав фракций и Кабмин Facebook Ирины Геращенко

Что решили в Раде

О результатах заседания рассказал на брифинге спикер ВРУ Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс".

Нардепы и Кабмин решили, что под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет создан Антикризисный штаб по противодействию эпидемии коронавируса с участием представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады.

"Было принято решение создать Антикризисный штаб во главе с премьер-министром, потому что он сегодня тот человек, который более чем кто либо отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены всеми партиями и депутатскими группами, которые работают в парламенте. Они понимают ответственность перед людьми и перед государством", – пояснил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что нардепы рассматривают вариант проведения заседания не в Верховной Раде, а на открытой площадке, как вариант – на стадионе.

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