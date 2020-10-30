В Раде сказали, когда рассмотрят законопроект Зеленского о роспуске КСУ
Инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда будет рассмотрен на следующей неделе.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя комитета Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция партии "Слуга народа"). Однако, по ее словам, конкретная дата заседания комитета еще не определена.
"Поскольку законопроект внесен как неотложный, я думаю, что на следующей неделе будет собираться комитет. Пока конкретная дата проведения заседания обсуждается. Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады, будет зависеть от решения комитета: сначала комитет будет рекомендовать вносить его в зал", – отметила Совгиря.
Согласно календарному плану проведения четвертой сессии, в течение 3-6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.
Вместе с тем, народный депутат Александр Качура заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсудит президентский законопроект на заседании в понедельник, 2 ноября.
"Это право законодательной инициативы президента. Профильный комитет будет рассматривать этот законопроект, будет заключение главного научно-экспертного управления Верховной Рады и в понедельник, по предварительной информации от руководителя фракции, мы будем собираться на заседание фракции, и обсуждать этот вопрос. Это значит, что должны быть представители Офиса президента, хотелось бы, конечно, услышать и президента. Посмотрим, будет ли у нас внутри фракции необходимое количество голосов под этот законопроект", – сказал Качура в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" .
По его словам, во фракции "Слуга народа" существуют разные мнения относительно президентского законопроекта, и конкретного решения еще нет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК в государственные реестры, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Кабинет министров 29 октября обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников. Он уже заработал.
Со своей стороны, президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционного судопроизводства. Глава правительства отметил, что работа над ним уже ведется.