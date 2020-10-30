В Раде сказали, когда рассмотрят законопроект Зеленского о роспуске КСУ

Инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда будет рассмотрен на следующей неделе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя комитета Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция партии "Слуга народа"). Однако, по ее словам, конкретная дата заседания комитета еще не определена.

"Поскольку законопроект внесен как неотложный, я думаю, что на следующей неделе будет собираться комитет. Пока конкретная дата проведения заседания обсуждается. Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады, будет зависеть от решения комитета: сначала комитет будет рекомендовать вносить его в зал", – отметила Совгиря.

Согласно календарному плану проведения четвертой сессии, в течение 3-6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.

Вместе с тем, народный депутат Александр Качура заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсудит президентский законопроект на заседании в понедельник, 2 ноября.

"Это право законодательной инициативы президента. Профильный комитет будет рассматривать этот законопроект, будет заключение главного научно-экспертного управления Верховной Рады и в понедельник, по предварительной информации от руководителя фракции, мы будем собираться на заседание фракции, и обсуждать этот вопрос. Это значит, что должны быть представители Офиса президента, хотелось бы, конечно, услышать и президента. Посмотрим, будет ли у нас внутри фракции необходимое количество голосов под этот законопроект", – сказал Качура в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" .

По его словам, во фракции "Слуга народа" существуют разные мнения относительно президентского законопроекта, и конкретного решения еще нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента.

Как писал OBOZREVATEL: