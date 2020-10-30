В Раде сказали, когда рассмотрят законопроект Зеленского о роспуске КСУ

Инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда будет рассмотрен на следующей неделе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя комитета Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция партии "Слуга народа"). Однако, по ее словам, конкретная дата заседания комитета еще не определена.

"Поскольку законопроект внесен как неотложный, я думаю, что на следующей неделе будет собираться комитет. Пока конкретная дата проведения заседания обсуждается. Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады, будет зависеть от решения комитета: сначала комитет будет рекомендовать вносить его в зал", – отметила Совгиря.

Согласно календарному плану проведения четвертой сессии, в течение 3-6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента.

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