В Раде сделают исключения для прогульщиков: каких депутатов не лишат денег

В комитетах Верховной Рады рассмотрят предложение ввести ряд исключений для народных депутатов, которые пропускают заседания по уважительным причинам, и не штрафовать их за прогул.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя антикоррупционного комитета Елена Мошенец.

"Сейчас на обсуждении стоит законопроект № 2328. Предлагают изменить основания для отсутствия депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов. Если есть уважительные причины, которые не были учтены в предыдущем варианте закона, это не должно считаться прогулом. Например, будут добавлены такие исключения как "проходит заседание рабочей группы". Этот законопроект точно будет проходить у нас антикоррупционную экспертизу. Это должно произойти в течение ближайших дней", – отметила нардеп.

Она объяснила, что сейчас депутатов лишают средств, выделяемых из госбюджета на выполнение депутатских полномочий. Их используют на содержание приемных и дополнительные выплаты помощникам или консультантам. Речь идет о сумме в районе 40 тысяч гривен, которые парламентарий теряет за прогул 30% сессионных заседаний или заседаний комитетов.

"Знаю, что многие депутаты действительно страдали из-за этого законопроекта. Зарплату у депутата нельзя забрать, есть требования в соответствии с законодательством о труде. Но средства, выделяемые на осуществление полномочий, это в районе 40-ка тысяч гривен – можно. Это достаточно весомая доля для депутатов. По крайней мере, в нашей фракции нет олигархов", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во фракции "Слуга народа" планировали привлекать нардепов к уголовной ответственности за прогулы.

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