"В Раде самоубийц немного": Чорновил заявил о начале кризиса в Украине

Известный политик Тарас Чорновил заявил о наступлении политического кризиса в Украине.

"Это уже реальный политический кризис. Причем с шансами развернутся в очень серьезный и катастрофический", – предупредил Чорновил в эфире ObozTV.

Признаками кризиса он назвал непринятие обществом ряда решений власти (в частности, согласования т.н. "формулы Штайнмайера") и разногласия среди самих политиков.

"На час задержалось заседание Верховной Рады, потому что президенту Зеленскому пришлось своей собственной фракции объяснять, что они там наподписывали (в Минске. – Ред.), и что придется после этого голосовать. В Верховной Раде самоубийц немного. Так что это уже политический кризис", – объяснил Чорновил.

Кроме того, по его мнению, сейчас власти не понимают, каков должен быть их следующий шаг и где грань компромисса в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Все разговоры о "красных линиях" пока что, к сожалению, только слова", – отметил он.

Комментируя вспыхнувшие в Украине протесты против "формулы Штайнмайера", Чорновил напомнил о "факторе улицы".

"Когда происходит монополизация власти и закручивание гаек – сжатая пружина в Украине всегда сработает на улице", – предупредил он.

"Сработает ли она сейчас – говорить пока рано. Потому что сделан только первый шаг", – уточнил экс-нардеп.

Протесты против согласования "формулы Штайнмайера" в Украине twitter.com/itsector

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заверил, что никакой "капитуляции" не будет. Он объяснил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.

Однако во многих городах Украины прошли акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

В ответ Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

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