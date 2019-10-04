"В Раде самоубийц немного": Чорновил заявил о начале кризиса в Украине

Известный политик Тарас Чорновил заявил о наступлении политического кризиса в Украине.
"Это уже реальный политический кризис. Причем с шансами развернутся в очень серьезный и катастрофический", – предупредил Чорновил в эфире ObozTV.
Признаками кризиса он назвал непринятие обществом ряда решений власти (в частности, согласования т.н. "формулы Штайнмайера") и разногласия среди самих политиков.
"На час задержалось заседание Верховной Рады, потому что президенту Зеленскому пришлось своей собственной фракции объяснять, что они там наподписывали (в Минске. – Ред.), и что придется после этого голосовать. В Верховной Раде самоубийц немного. Так что это уже политический кризис", – объяснил Чорновил.
Кроме того, по его мнению, сейчас власти не понимают, каков должен быть их следующий шаг и где грань компромисса в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Все разговоры о "красных линиях" пока что, к сожалению, только слова", – отметил он.
Комментируя вспыхнувшие в Украине протесты против "формулы Штайнмайера", Чорновил напомнил о "факторе улицы".
"Когда происходит монополизация власти и закручивание гаек – сжатая пружина в Украине всегда сработает на улице", – предупредил он.
"Сработает ли она сейчас – говорить пока рано. Потому что сделан только первый шаг", – уточнил экс-нардеп.
Протесты против согласования "формулы Штайнмайера" в Украине
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Как сообщал OBOZREVATEL:
1 октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера".
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заверил, что никакой "капитуляции" не будет. Он объяснил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.
Однако во многих городах Украины прошли акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"
В ответ Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.
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