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4 октября • обновлено в 19:08
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"В Раде самоубийц немного": Чорновил заявил о начале кризиса в Украине

1.1т Читать материал на украинском

Известный политик Тарас Чорновил заявил о наступлении политического кризиса в Украине.

"Это уже реальный политический кризис. Причем с шансами развернутся в очень серьезный и катастрофический", – предупредил Чорновил в эфире ObozTV.

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Признаками кризиса он назвал непринятие обществом ряда решений власти (в частности, согласования т.н. "формулы Штайнмайера") и разногласия среди самих политиков.

"На час задержалось заседание Верховной Рады, потому что президенту Зеленскому пришлось своей собственной фракции объяснять, что они там наподписывали (в Минске. – Ред.), и что придется после этого голосовать. В Верховной Раде самоубийц немного. Так что это уже политический кризис", – объяснил Чорновил.

Кроме того, по его мнению, сейчас власти не понимают, каков должен быть их следующий шаг и где грань компромисса в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Все разговоры о "красных линиях" пока что, к сожалению, только слова", – отметил он.

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Комментируя вспыхнувшие в Украине протесты против "формулы Штайнмайера", Чорновил напомнил о "факторе улицы".

"Когда происходит монополизация власти и закручивание гаек – сжатая пружина в Украине всегда сработает на улице", – предупредил он.

"Сработает ли она сейчас – говорить пока рано. Потому что сделан только первый шаг", – уточнил экс-нардеп.

Протесты против согласования "формулы Штайнмайера" в Украине

Протесты против согласования "формулы Штайнмайера" в Украине

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персона
Тарас Чорновил
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера протест политика
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