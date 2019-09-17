В Раде решили помочь жителям "Л/ДНР": о чем речь

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий выступил за принятие законопроекта, позволяющего бесплатно получать правовую помощь жителям временно оккупированного Донбасса.

Об этом заявил глава комитета Дмитрий Лубинец, сообщает "РБК-Украина". Так, комитет поддержал законопроект "О внесении дополнения в статью 14 закона "О бесплатной правовой помощи" (по поводу жителей временно оккупированных территорий) №2015.

"Ставлю на голосование предложение обратиться к главному комитету рекомендовать ВРУ принять законопроект за основу. Решение принято единогласно", – заявил Лубинец.

Однако уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отметила, что законопроект нуждается в доработке.

Верховная Рада "Аргумент"

"Безусловно, поддержу этот законопроект, но с приложениями. Мы не можем говорить только о лицах, проживающих на временно оккупированной территории. Нам нужно не забывать ВПЛ, которые имеют такой же статус, тоже потеряли свое имущество, тоже по судам ходят, но живут на контролируемой территории. Надо принять за основу законопроект, а затем дополнить", – заявила омбудсмен.

Также на заседании комитета поддержали законопроект № 2056 "О внесении изменений в закон Украины "О бесплатной правовой помощи" об обеспечении права лиц, незаконно лишенных личной свободы, на бесплатную вторичную правовую помощь".

"Предложение обратиться к главному комитету и рекомендовать парламенту принять проект закона за основу. Решение принято единогласно", – подытожил Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий снятие ответственности с лиц, причастных к пособничеству террористам "Л/ДНР". Его инициаторами стала группа депутатов, большинство из которых баллотировались на выборах от "Оппозиционного блока".

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