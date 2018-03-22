В Раде решается судьба Савченко: онлайн-трансляция

В четверг, 22 марта, в Верховной Раде должна решиться судьба внефракционного народного депутата Надежды Савченко. (Чтобы посмотреть трансляцию - доскрольте до конца страницы).

В повестку дня заседания внесены вопросы "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко", "О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко".

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 22 марта одобрил представления ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

В ходе заседания генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ имеются показания офицера ВСУ о том, что нардеп Савченко вербовала офицеров для совершения терактов в центре Киева, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт в зале (Верховной Рады Украины - Ред.)", - подчеркнул он.

По его словам, Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали нападение на кортеж президента Украины Петра Порошенко с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки.

Также между Савченко и Луценко состоялась словесная перепалка, во время которой генпрокурор посоветовал ей "жевать гранаты".

Для рассмотрения вопросов по Савченко спикер Андрей Парубий предложил отменить перерыв в утреннем заседании. Нардепы одобрили решение с третьей попытки, после чего начали рассмотрение представлений ГПУ.

По словам генпрокурора Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу. Он считает, что это "снимет все вопросы" и прекратит "прикрывать злой умысел" нардепа.

Также Генпрокурор показал в Раде видеодоказательства против Савченко.

Отметим, с самого утра у стен парламента уже собралось много активистов. У входа в Раду также выстроились десятки журналистов.

Вести

Андрей Дзындзя

Андрей Дзындзя

Как сообщал "Обозреватель", Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Допрос должен был состояться 13 марта. Ее подозревают в организации госпереворота в Украине.

По словам пресс-секретаря нардепа, она вылетела в ПАСЕ. Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения.

15 марта Савченко явилась в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане. В тот же день Верховная Рада проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Также Луценко заявил о внесении в Раду представления об аресте Савченко.

Отметим, что в материалах следствия, которые были переданы в Раду, значится следующее: для организации госпереворота Савченко и ее подельники разработали два плана. Так, кроме того, что ранее озвучил Юрий Луценко, с подрывом здания парламента и убийством депутатов и верхушки власти, мятежниками планировался и ночной захват ВР.