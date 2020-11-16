В Раде рассмотрят отмену карантина выходного дня и вызовут Шмыгаля на доклад

В Верховной Раде во вторник, 17 ноября, рассмотрят постановление об отмене карантина выходного дня и вызовут главу Кабмина Денис Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с коронавирусом.

Об этом в своем телеграм-канале по итогам совещания глав фракций в понедельник, 16 ноября, сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Он озвучил согласованную повестку дня в парламенте:

Постановление про предупреждение о карантине за неделю

Постановление про отмену карантина выходного дня (документ уже зарегистрирован в Верховной Раде)

Законопроект про отсрочку РРО (законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса)

Закон про районные советы

Закон про долг "Укрнафты"

Также в ВР вызовут в премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.

Железняк также добавил, что в повестку может добавиться вопрос про упрощение регистрации вакцины от COVID-19.

"Законопроекты про Конституционный Суд ("закон Разумкова" и закон про 2/3 голосования Конституционного Суда) пока под вопросом… Есть прогресс и по "ТСК о вагнеравцах" – "Слуги народа" предоставят своих членов в это ТСК и думаю в декабре проголосуют", – отметил политик.

Нардеп сообщил, что в Раде все еще 27 политиков болеют коронавирусом.

"Если вторник будет продуктивный, то в среду-пятницу депутаты перейдут на онлайн-режим в комитетах. Заседаний Рады соответственно не будет. Если возникнет необходимость – будет внеочередное заседание", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Также первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук заболел COVID-19.