В Раде рассказали, сколько нардепов болеют COVID-19

Борис Бондарь Политика 20:24, 23.11.2020 Обновлено: 20:26, 23.11.2020

По состоянию на 23 ноября в Верховной Раде болеет COVID-19 27 народных депутатов и 34 работника аппарата.

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя ВР Елена Кондратюк. Она подчеркнула, что парламент работает в привычном режиме.

Также Кондратюк проинформировала, что она как и.о. главы парламента провела очередное аппаратное совещание.

"Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", – написала Кондратюк.

В ВР 27 депутатов заболели COVID-19
Facebook Елены Кондратюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

На Черниговщине начался массовый "коррупционеропад". Интервью с главой ОГА Коваленко

На Прикарпатье ритуальное бюро попытались оштрафовать за работу в карантин. Фото

Богдан сказал, где Зеленский взял деньги на предвыборную кампанию

Порошенко предложил привлечь США к Нормандскому формату и реформировать Совбез ООН

В "Автодоре" Днепропетровщины купили внедорожник премиум-класса, чтобы "ездить по болотам"