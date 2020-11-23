В Раде рассказали, сколько нардепов болеют COVID-19

По состоянию на 23 ноября в Верховной Раде болеет COVID-19 27 народных депутатов и 34 работника аппарата.

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя ВР Елена Кондратюк. Она подчеркнула, что парламент работает в привычном режиме.

Также Кондратюк проинформировала, что она как и.о. главы парламента провела очередное аппаратное совещание.

"Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", – написала Кондратюк.

В ВР 27 депутатов заболели COVID-19 Facebook Елены Кондратюк

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