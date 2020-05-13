В Раде провалили документ о победе над нацизмом и агрессии России

Верховная Рада не смогла принять обращение к парламентам других стран относительно празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором также говорится об агрессии России на востоке Украины.

Соответствующий вопрос рассматривался на внеочередном заседании ВРУ в среду, 13 мая. Однако парламентарии его не поддержали: "за" проголосовали 200 из 355 присутствующих в зале нардепов.

Отметим, что зарегистрировал проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годов" (№3431) председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

"Верховная Рада призывает к памяти всех погибших в годы Второй мировой войны борцов с нацизмом и жертв нацизма и склоняет голову перед всеми теми, кто завоевал мир и подарил миру право развивать демократические и свободные общества, к противодействию любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий, распространению нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и гендерному признакам, к поддержке мультилатерализма, укреплению солидарности государств для развития международных организаций, демократических институтов и защиты прав человека, а также к усилению межгосударственного взаимодействия для утверждения верховенства права, безопасности, мира и процветания на европейском континенте безопасности", – говорится в проекте обращения.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженная агрессия России против Украины затянулась на более длительное время, чем Вторая мировая война. В результате этого на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 27 тысяч получили ранения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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