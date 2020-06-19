В Раде произошли перестановки: три нардепа сменили группу. Фото

Политика 13:23, 19.06.2020 Обновлено: 13:24, 19.06.2020

В Верховной Раде 19 июня глава парламента Дмитрий Разумков объявил о переходе трех народных депутатов в другую группу.

Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер вышли из группы "За майбутнє" и вошли в состав "Довіри".

Согласно данным сайта Верховной Рады, до перехода депутатов в группе "За майбутнє" состояло 22 народных избранника, а в "Довірі" – 17. Теперь в группах будет 19 и 20 депутатов соответственно.

Лариса Билозир
Википедия
Геннадий Вацак
Facebook Геннадия Вацака
Николай Кучер
Facebook Николая Кучера

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

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