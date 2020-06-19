В Раде произошли перестановки: три нардепа сменили группу. Фото

Три народных депутата перешли из одной группы в другую

В Верховной Раде 19 июня глава парламента Дмитрий Разумков объявил о переходе трех народных депутатов в другую группу.

Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер вышли из группы "За майбутнє" и вошли в состав "Довіри".

Согласно данным сайта Верховной Рады, до перехода депутатов в группе "За майбутнє" состояло 22 народных избранника, а в "Довірі" – 17. Теперь в группах будет 19 и 20 депутатов соответственно.

Лариса Билозир

Геннадий Вацак

Николай Кучер

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.