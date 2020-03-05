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5 марта • обновлено в 12:56
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В Раде профильный комитет одобрил отставку Рябошапки

3.9т
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В Верховной Раде правоохранительный комитет одобрил отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает Телеграм-канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, который опубликовал фото документа.

Решение подписал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

Напомним, в ВРУ внесли проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций.

Решение профильного комитета ВР

Решение профильного комитета ВР

Скриншот

Решение профильного комитета ВР

Решение профильного комитета ВР

Скриншот

Позже Рябошапка заявил, что сбор подписей в Верховной Раде за его отставку связан с расследованием уголовных дел по "Укрнафте".

Ранее сообщалось, что в Раде собрали 180 подписей для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Также глава партии СН Александр Корниенко рассказал, когда в Раде рассмотрят отставку Рябошапки

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Руслан Рябошапка Александр Качура
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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фил филька
фил филька
теперь его прямо в раде будут е б а т ь в ту пой собачий рот )))
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фил филька
фил филька
стерненко, беги!! ))
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,как быть с миллионами,заплаченными cвиHopылым пeтeй рябошляпе за недоторканность
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