В Раде профильный комитет одобрил отставку Рябошапки

В Верховной Раде правоохранительный комитет одобрил отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает Телеграм-канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, который опубликовал фото документа.

Решение подписал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

Напомним, в ВРУ внесли проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций.

Решение профильного комитета ВР Скриншот

Решение профильного комитета ВР Скриншот

Позже Рябошапка заявил, что сбор подписей в Верховной Раде за его отставку связан с расследованием уголовных дел по "Укрнафте".

Ранее сообщалось, что в Раде собрали 180 подписей для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Руслан Рябошапка

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Также глава партии СН Александр Корниенко рассказал, когда в Раде рассмотрят отставку Рябошапки

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