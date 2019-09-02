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2 сентября • обновлено в 13:00
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В Раде приняли важное решение по депутатской неприкосновенности: что известно

4.1т Читать материал на украинском

Верховной Раде Украины рекомендовали окончательно внести изменения в Конституцию, которые касаются ограничения неприкосновенности народных депутатов.

Такое решение в понедельник, 2 сентября принял Комитет по вопросам правовой политики ВР, передает "112 Украина".

Отмечается, что проект закона предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымается название статьи – "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность".

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Также будет изменена норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предложенные изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудию произошел спор из-за внесения изменений в Основной закон Украины.

Напомним, что 29 августа началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты.

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Тема
Конституционная реформа в Украине
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Депутатская неприкосновенность
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