Во вторник, 19 мая, в Верховной Раде решили отправить на доработку основной законопроект о медиа.

"За" высказались 278 нардепов, альтернативный документ отклонили (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Законопроект зарегистрировал глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Александр Ткаченко.

При этом документ раскритиковали как журналисты, так и представители ОБСЕ.

В Раде приняли первое решение по проекту закона о медиа liga.net

Что не так с проектом

В документе появляется сложная система штрафов и наказаний вплоть до ликвидации и запрета.

Также вводится особая политика СМИ касательно российской агрессии. По словам Ткаченко, сейчас в Украине нет механизмов защиты национального медиапространства и информационной среды, которое способно противостоять гибридной войне, ведущей Россией.

В ст.4 сказано, что запрещается цензура в сфере медиа и незаконное вмешательство в деятельность СМИ со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, политических партий и тому подобное.

Однако прописано, что если должностное лицо является автором распространяемой информации или дало интервью, то оно имеет право требовать предварительно согласовать текст.

Помимо типичных запрещенных данных, направленных, к примеру, на дискриминацию или преступления, табу устанавливается на российскую пропаганду. Агрессии Кремля посвящен отдельный раздел.

Размер штрафа в случае нарушения будет устанавливать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Размер взысканий будет стартовать от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен.

Как сообщалOBOZREVATEL, Рада также не стала рассматривать 19 мая законопроект о двойном гражданстве.

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