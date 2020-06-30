В Раде принес присягу новый нардеп Евтушок: что о нем известно

В Верховной Раде принес присягу народного депутата Украины Сергей Евтушок. Он зашел в парламент как представитель партии "Батьківщина" под номером 25 вместо Ольги Бельковой, которая добровольно сложила мандат.

Евтушок выступил с трибуны Верховной Рады во время пленарного заседания во вторник, 30 июня, и пообещал работать исключительно в интересах украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дорогой народ Украины! Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благосостоянии Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины. Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Слава Украине!" – отметил парламентарий.

Напомним, Евтушок был народным депутатом в Верховной Раде Украины восьмого созыва. Тогда он также был членом ВО "Батьківщина", а по данным "Честно", имел славу ярого прогульщика. Напомним, Евтушок входил в состав комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта.

В апреле 2014 года политика назначили председателем Сарненской районной государственной администрации, а уволили 20 сентября того же года.

В 2010 году Евтушок был избран Сарненским городским головой от ВО "Батьківщина". С 2008 по 2010 год работал в Аппарате ВРУ помощником-консультантом народного депутата от БЮТ Сергея Кошина. С 2006 по 2010 год был депутатом Сарненского городского совета 5 созыва. Член ВО "Батьківщина" с 2005 года.

До политической карьеры занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях. Окончил Харьковский институт славяноведения Киевского университета славистики по специальности "маркетинг", НАГУ при президенте Украины по специальности "государственное управление".

Также учился в Томском высшем военном командном училище связи и СПТУ №22 в городе Сарны. Кандидат наук по государственному управлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белькова, место которой занял Евтушок, добровольно сложила мандат в силу жизненных обстоятельств. Парламент поддержал ее решение 18 июня 343 голосами и проводил аплодисментами.