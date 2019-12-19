В Раде придумали новый способ кнопкодавства. Видео

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" сконструировали в Верховной Раде устройство для конпкодавства.

Как сообщает движение "Честно", в частности это нардепы Сергей Ларин и Виктор Черный. Они "изобрели" целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Впервые его использовали 18 декабря на пленарном заседании парламента. Ларин применил "кнопконажиматель", сделанный из трех толстых книг и чего-то подобного на кипы бумаги, или на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого изобретения было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".

Депутаты придумали новый способ кнопкодавства Скриншот

Во время голосования по поправке №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие устройство. Как следствие, на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за".

Впоследствии устройство Ларина использовал Черный, кнопкодавив за отсутствующего коллегу.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Владимир Кальцев из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" 3 декабря 8 раз кнопкодавив своего коллегу по фракции Александра Пономарева.

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