В Раде предложили закрыть журналистам доступ в кулуары

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады предложил ограничить журналистам доступ к кулуарам на первом и втором этажах парламента и создать отдельный пресс-центр.

"Рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющему делами Боднару П.А. инициировать создание рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Грушевского, 5 и размещения мест для работы журналистов", – сказано в решении комитета о рассмотрении письма пресс-службы по упорядочению работы представителей СМИ.

Также, среди инициатив для рабочей группы указали выработку предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, определяющие порядок доступа к открытым пленарным заседаниям.

Предлагается прописать, что доступ на первый и второй этажи кулуаров будут иметь народные депутаты и "другие посетители - представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные организации, иностранные граждане и граждане Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам".

"Пресс-центр сделать на третьем, а не на втором. И потоки разделить так, чтобы была часть кулуаров без журналистов. В буфет предлагали проход без ограничений", – прокомментировал и.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник "Украинской правде".

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий уверял журналистов, что "пока он – спикер парламента, этого не будет".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае помощница нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Егорова показала средний палец фотографу в кулуарах Верховной Рады.

В связи с этим пресс-служба аппарата ВР сообщила о намерении лишить аккредитации Егорову и журналистку Юлию Махмуди, что поддержал комитет по вопросам свободы слова и информполитики.

21 июля в Верховной Раде предложили ужесточить правила аккредитации.