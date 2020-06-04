Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал сбор подписей в Верховной Раде за его отставку.

Мнением он поделился перед совещанием 4 июня руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию насилию со стороны правоохранителей. Об этом сообщает "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, министр заявил, якобы уже привык тому, что среди политиков и общественности высказывают недовольство его работой на этом посту.

Аваков

"Глава МВД всегда работает в состоянии, когда кому-то что-то не нравится", – сказал Аваков, воздержавшись от более подробных пояснений.

Отметим, что на днях в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Инициатива принадлежит фракции "Голос". Пока "петиция" собрала примерно 50 подписей.

Сбор подписей за отставку Авакова с поста главы МВД УП

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".