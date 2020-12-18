В Раде после скандала со Шкарлетом усилят ответственность за кнопкодавство

Верховная Рада собирается усилить ответственность за неперсональное голосование после возможного кнопкодавства во время назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Как заявил на заседании парламента спикер Дмитрий Разумков, представители всех фракций договорились до 15 января разработать изменения в существующий закон о неперсональном голосовании, в которых будет прописано более жесткое наказание – и в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках увеличения штрафов за такие действия.

"Это нужно сделать до 15 января, чтобы в начале нашей работы, выдержав все необходимые сроки, мы смогли рассмотреть этот законопроект одним из первых после Нового года", – отметил он.

Также, по словам Разумкова, поступило предложение установить дополнительные камеры, в частности в ложах, которые фиксировали бы возможное кнопкодавство в зале.

Кроме того, резервные места в зале заседаний, не закрепленные за фракциями и группами, будут отключены от системы "Рада".

Напомним, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что за Шкарлета проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента. К примеру, никто не видел в зале Григория Суркиса, а его карточка проголосовала "за".

В свою очередь, Разумков пообещал разобраться с вероятным кнопкодавством в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года.

Закон вводит уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов. В частности, такое деяние наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.