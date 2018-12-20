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В Раде подрались Береза, Бойко и Шуфрич: появилось видео

17.5тЧитать материал на украинском

В Верховной Раде Украины 20 декабря произошла драка между народным депутатом Юрием Березой ("Народный фронт") и членами "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем и Юрием Бойко.

Конфликт произошел после того, как парламент проголосовал за законопроект №4511 о переименовании УПЦ МП. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Драка в Верховной Раде

Драка в Верховной Раде

Скриншот видео

Драка в Верховной Раде

Драка в Верховной Раде

Скриншот видео

На записи видно, как парламентарии устраивают массовую потасовку и бьют друг друга по голове. В связи с инцидентом спикеру Верховной Рады Андрею Парубию даже пришлось экстренно закрыть пленарное заседание до 16:00.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов. Именно это спровоцировало конфликт между Бойко, Шуфричем и Березой.

Напомним, что ранее в парламенте произошла потасовка между представителями РПЛ, БПП и "Народного фронта". Это случилось во время голосования за введение в Украине военного положения.

Персоны
Нестор ШуфричЮрий БойкоЮрий Береза
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Укрошумерский мозг не может переварить то, что вот этот плакатик, это политическое давление на суд и в Европейском суде это сразу учтут, а Берёза как был деревом, так и остался ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Феерично .., какие то "ворюги" много разных эпитетов, так их считают большинство население страны, обязуют ЦЕРКОВЬ менять своё название. А кто они такие? Если ЦЕРКОВЬ не входит в структуру государство, которым они (якобы) управляют. Идите лесом депутаты ...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Береза красава, давно шуфрич по рылу не получал, а тут два в одном, еще и бойко прилетело, бгггггггггггггггггггг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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