В Раде подрались Береза, Бойко и Шуфрич: появилось видео

В Верховной Раде Украины 20 декабря произошла драка между народным депутатом Юрием Березой ("Народный фронт") и членами "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем и Юрием Бойко.

Конфликт произошел после того, как парламент проголосовал за законопроект №4511 о переименовании УПЦ МП. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Драка в Верховной Раде Скриншот видео

Драка в Верховной Раде Скриншот видео

На записи видно, как парламентарии устраивают массовую потасовку и бьют друг друга по голове. В связи с инцидентом спикеру Верховной Рады Андрею Парубию даже пришлось экстренно закрыть пленарное заседание до 16:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов. Именно это спровоцировало конфликт между Бойко, Шуфричем и Березой.

Напомним, что ранее в парламенте произошла потасовка между представителями РПЛ, БПП и "Народного фронта". Это случилось во время голосования за введение в Украине военного положения.