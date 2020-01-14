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14 января • обновлено в 13:31
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Конец адвокатской монополии: монобольшинство Рады поддержало законопроект Зеленского

1.6т
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Монобольшинство Верховной Рады Украины предварительно поддержало законопроект 1013 об отмене адвокатской монополии. Его инициатором является президент Владимир Зеленский.

Документ поддержали 295 голосами в ходе пленарного заседания 14 января. Напомним, что Зеленский внес указанный законопроект как безотлагательный.

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

В частности, он предлагает отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

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В связи с этим предлагается исключить:

  • часть 5 статьи 131-2 Конституции Украины. Она предусматривает, что законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена.

  • Подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Согласно нему, со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" представительство в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года. В судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018 года, а в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.

Рада поддержала отмену монополии адвокатов

Рада поддержала отмену монополии адвокатов

"Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи через отмену адвокатской монополии на предоставление такой помощи", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, после вывода Конституционного суда парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее чем 226 голосами.

После этого, на следующей очередной сессии, Верховная Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины направила президентский законопроект об отмене адвокатской монополии в Конституционный суд 3 сентября. Тогда за соответствующее решение проголосовали 337 народных депутатов.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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