Конец адвокатской монополии: монобольшинство Рады поддержало законопроект Зеленского

Монобольшинство Верховной Рады Украины предварительно поддержало законопроект 1013 об отмене адвокатской монополии. Его инициатором является президент Владимир Зеленский.

Документ поддержали 295 голосами в ходе пленарного заседания 14 января. Напомним, что Зеленский внес указанный законопроект как безотлагательный.

Итоги голосования Скриншот видео

Итоги голосования Скриншот видео

В частности, он предлагает отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

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В связи с этим предлагается исключить:

часть 5 статьи 131-2 Конституции Украины. Она предусматривает, что законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена.

Подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Согласно нему, со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" представительство в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года. В судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018 года, а в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.

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"Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи через отмену адвокатской монополии на предоставление такой помощи", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, после вывода Конституционного суда парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее чем 226 голосами.

После этого, на следующей очередной сессии, Верховная Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины направила президентский законопроект об отмене адвокатской монополии в Конституционный суд 3 сентября. Тогда за соответствующее решение проголосовали 337 народных депутатов.

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