В Раде озвучили главное условие проведения выборов на Донбассе: слово за Россией

Местных выборов на Донбассе не будет, пока Россия не выведет свои войска.

Как заявила в интервью "Радио Свобода" вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция "Батьківщина"), вопрос проведения выборов на оккупированных территориях – это вопрос политической ответственности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы считаем, что пока существует разделение этой территории – Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в вопросе сферы безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наша граница такой, какой она должна быть, то выборы там проводить просто нет рациональности", – отметила она.

По словам Кондратюк, на Донбассе будет "переходный период", который урегулирует, в том числе, и Центральная избирательная комиссия.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Испании Евгения Йепес-Виньеса, которую террористы "ДНР" 16 дней держали в местной тюрьме, считает, что провести выборы на Донбассе через несколько месяцев – нереально.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что проведение местных выборов на оккупированном Донбассе должно происходить по ряду принципиальных условий.