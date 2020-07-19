В Раде озвучили главное условие проведения выборов на Донбассе: слово за Россией
Елена Кондратюк заявила, что выборов на Донбассе не будет, пока Россия не выведет войска.
Местных выборов на Донбассе не будет, пока Россия не выведет свои войска.
Как заявила в интервью "Радио Свобода" вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция "Батьківщина"), вопрос проведения выборов на оккупированных территориях – это вопрос политической ответственности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы считаем, что пока существует разделение этой территории – Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в вопросе сферы безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наша граница такой, какой она должна быть, то выборы там проводить просто нет рациональности", – отметила она.
По словам Кондратюк, на Донбассе будет "переходный период", который урегулирует, в том числе, и Центральная избирательная комиссия.
Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Испании Евгения Йепес-Виньеса, которую террористы "ДНР" 16 дней держали в местной тюрьме, считает, что провести выборы на Донбассе через несколько месяцев – нереально.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что проведение местных выборов на оккупированном Донбассе должно происходить по ряду принципиальных условий.