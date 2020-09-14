В Раде ответили на создание ВСК по "вагнеровцам": под грифом секретности

Алексей Титофф Политика 14:34, 14.09.2020 Обновлено: 14:35, 14.09.2020

В Верховной Раде обсудили возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич. По его словам сейчас идет консультация по этому вопросу.

"Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы запросили, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", – сказал нардеп.

Политик отметил, что ситуацию с "вагнеровцами" раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы. Завитневич считает, что историю с провалом спецоперации используют против Украины. И к этому процессу уже подключили даже Беларусь.

"Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка, что если бы действительно эта операция была, то мы бы все зааплодировали нашим спецслужбам. А на самом деле вы же видите, что все это используется против нашей страны с целью ее расшатать, накачать определенной информацией. Задействованы все инструменты и ресурсы, и не только медийные", – подчеркнул Завитневич.

Напомним, что петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.

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