В Раде ответили на письмо Кравчука о выборах на Донбассе

В Верховную Раду не вносили никаких законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах, в частности, что касается их проведения на Донбассе.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина". Отметим, что речь идет о просьбе главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука пересмотреть соответствующее постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.

"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления", – сказал он.

По его словам, если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление о них на территории Украины парламент должен сделать не позднее чем за 90 дней до их начала.

"Этот процесс уже начался, и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу выборы на всей остальной территории нашего государства", – подчеркнул Разумков.

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