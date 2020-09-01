В Раде открыли четвертую сессию: все детали заседания

Во вторник, 1 сентября, началось первое заседание четвертой сессии Верховной Рады 9-го созыва.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл 4-ую сессию парламента в 12:00. В зале зарегистрировалось 299 народных депутатов. После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины.

Спикер ВР отметил, что на открытии сессии присутствуют члены Кабинета министров, руководители центральных органов власти, судебной ветви власти, представители церквей и церковных организаций, главы дипломатических представительств иностранных государств.

Согласно повестке дня сперва пройдет регистрация народных депутатов, а после открытие четвертой сессии ВР Украины девятого созыва. Потом будут объявления, заявления, сообщения и предложения от депутатских фракций и групп.

В зале ВР зарегистрировалось 299 нардепов. Скриншот

Также нардепы рассмотрят проект Постановления о повестке дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, а после начнут рассматривать законопроекты.

Так, сегодня депутаты рассмотрят в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год. Еще на повестке дня законопроект по защите прав лиц из числа детей-сирот, изменения в закон "Об исполнительном производстве", "О рынке электрической энергии".

Кроме того, политик рассмотрят закон о туризме, изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, что ранее спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что четвертая сессия Верховной Рады 9-го созыва будет более политизированной в связи проведением местных выборов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 31 августа коронавирусом (COVID-19) болеют 23 народных депутатов Украины и еще семь работников аппарата Верховной Рады.

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