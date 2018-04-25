Появилось объяснение поражению России по Донбассу

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой, вопреки протестам Москвы, признается, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей находятся под "фактическим управлением" со стороны РФ, имеет ряд положительных для Украины моментов.

В комментарии "Обозревателю" заместитель председателя постоянной делегации в ПАСЕ и народный депутат от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский сообщил, что термин, используемый в резолюции Ассамблеи, так называемый "эффективный контроль", был применен во время нарушений в Приднестровье. Именно тогда ответственность за нарушение прав человека на оккупированной территории легла на Россию.

"Это документ, который четко указывает, что Россия несет ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. И каждый раз, когда они говорят, что нас там не было, это какой-то внутренний конфликт, в данном случае это еще один международный документ утверждает, что это не соответствует действительности", – объясняет нардеп.

Другим важным моментом, как говорит Логвинский, вопрос компенсации расходов, связанных с оккупацией, этот документ также решает этот вопрос.

"С одной стороны, граждане, проживавшие на территории Донбасса, платили налоги, выполняли все требования законодательства для того, чтобы их защитили, но когда возникла необходимость защитить тех граждан, к сожалению, у Украины не было возможности. Здесь возникает вопрос, а кто понесет ответственность, Украина или Россия? Вот еще один документ, который четко утверждает, что нести ответственность будет именно РФ", – рассказал он.

По его словам, "этот документ предоставит дополнительную возможность взыскать с РФ деньги за нарушение прав человека".

Логвинский также объяснил, почему в резолюции не был применен термин "оккупация".

"Прежде всего, срок оккупация отмечается десятки раз в названиях Совета Европы, поэтому здесь нет такой формы, что кто-то отказался это использовать, нет. Это оккупированная, аннексированная территория, мы это всегда говорим", – говорит нардеп.

Однако, по его словам, если речь идет о юридическом термине, который используется Советом Европы, то надо использовать юридический термин.

"Более того, в резолюции речь шла о чем? Речь шла не об оккупации, а речь шла о том, что есть страны, которые могут в соответствующем порядке отойти от конвенции, от обязательств, в связи с событиями которые не позволяют соблюдать нормы этого соглашения. Украина, одна из стран, которая вышла, поэтому используется термин, который предусматривает европейская конвенция", – пояснил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы по Донбассу, имеет исключительно политико-декларативный характер, но приближает руководство РФ в Гаагу.