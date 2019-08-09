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"Кулуары закрыты": в Раде разгорелся журналистский скандал

1.3т Читать материал на украинском

На заседание подготовительной группы будущих народных депутатов в Верховной Раде Украины не пустили журналистов.

Инцидент произошел 9 августа, написала на личной странице в Facebook журналист Анна Стешенко, опубликовав соответствующие фотографии.

"Новый подход в коммуникации с прессой в Раде. Похоже, теперь кулуары для нас закрыты. Пресс-поинт теперь на третьем этаже. СМИ не пустили на заседание подготовительной группы новых депутатов", – рассказала она.

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Журналисты в Раде

Журналисты в Раде

Facebook Анны Стешенко

Пресс-поинт журналистов в парламенте

Пресс-поинт журналистов в парламенте

Facebook Анны Стешенко

Журналистов не пустили на заседания подготовительной группы новых нардепов

Журналистов не пустили на заседания подготовительной группы новых нардепов

Facebook Анны Стешенко

Новость вызвала возмущение украинцев, и они выразили свое недовольство в комментариях под постом.

"Мда... Везде изменения, но не такие, как мы все ожидали", "Крутяк", "Охренеть", Ну, "сделали всех вместе", "Президент вроде все пояснил", – пишут люди.

"Кулуары закрыты": в Раде разгорелся журналистский скандал

"Кулуары закрыты": в Раде разгорелся журналистский скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского может общаться с народом без посредничества СМИ.

Также журналистка "1+1" пожаловалась на представителей пресс-службы президента Украины, которые якобы во время встречи главы государства с патриархом Варфоломеем в Стамбуле вели себя некорректно. По ее словам, в адрес представителей СМИ звучали довольно грубые высказывания.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не сдержала эмоций и публично перешла на крик, оправдываясь за звание "лейтенанта", которое присвоено первому заместителю СБУ Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу.

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Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
вам же ясно сказали, что журналисты им не нужны!
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