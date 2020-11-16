В Раде назвали три варианта выхода из конституционного кризиса

В Верховной Раде рассматривают три варианта выхода из конституционного кризиса в Украине.

Как пишет "РБК-Украина", президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей Конституционного суда и признать их решение от 27 октября юридически ничтожным. Этот вариант депутаты от "Слуги народа" публично называют "радикальным".

"Есть радикальный путь решения этого вопроса – это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, восстанавливающий антикоррупционную инфраструктуру", – сказал нардеп Александр Качура.

Законопроект спикера Рады предлагает восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены, в том числе уголовную ответственность за нарушения в декларациях.

В парламенте говорят, что после этого можно вместе с экспертами разработать необходимые корректировки в антикоррупционное законодательство, которые будут отвечать Конституции.

Заместитель председателя фракции СН Галина Янченко считает, что законопроект Разумкова, скорее всего, будет принят в первом чтении.

"По второму направлению сейчас в планах несколько моментов. Мы не будем списывать со счетов, что часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектование вакантных должностей", – отметила она.

Третий вариант – это изменение процедуры работы Конституционного суда. В Раде уже зарегистрирован документ представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского, которые предлагают увеличить минимально необходимое количество голосов для принятия решений с 10 до 12 для Палаты КСУ, то есть до 2/3 от состава суда.

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